مراسل «إكسترا نيوز»: استطلاعات الرأي ترجح فوز ماكرون برئاسة فرنسا بـ55%

قال خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، إنه يتبقى 10 أيام من إعلان النتيجة الفاصلة للرئيس المقبل لفرنسا لمدة 5 سنوات، مبينا أن مدينة لوهابر، حصلت على الأغلبية لجون مالوك، ثم بعده ماكرون 26%، ثم لوبان 20%، وهي رئيسة حزب التجمع الوطني.

توزيع الأصوات في جنوب فرنسا

أضاف «شقير»، خلال لقاء مع برنامج «كلام في السياسية» المذاع على فضائية Extra News،الذي يقدمه الصحفي أحمد الطاهري، أنه في جنوب فرنسا حصل مالوك على المركز الأول ثم لوبان وأخيرا ماكرون، لافتا إلى أن السابق إلى قصر الإليزيه سيظهر الأيام المقبلة وسط تقارب الأصوات بين أبرز المرشحين.

المناظرة المنتظرة

أشار مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، إلى أن المناظرة بين المرشيحن، ستكون في 20 إبريل المقبل، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، نزل للشارع، وتواجد وسط الناس، ما زاد شعبيته، إذ يؤدي استطلاع الرأي للتوقع بفوزه بنسبة 55%.

الفرق بين انتخابات 2017 و2022

أوضح مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، أن في عام 2017 كان التصويت ضد لوبان، لكن الانتخابات الحالية في 2022 لديها نسبة عالية من التصويت خاصة من الطبقة الفقيرة والوسطى وحزب اليسار فرنسا الأبية، بجانب استمرار ماكرون في الحصول على التصويت، مشيرا إلى أنه لأول في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا تستحوذ أخبار خارجية على الانتخابات الفرنسية وهي الحرب الأوكرانية الروسية ودور فرنسا في الحفاظ على وحدة أوروبا ومكانة فرنسا، ولكن فرانسو أولاند وساركوزي رؤساء فرنسا السابقة يدعمون ترشيح الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون من أجل مصلحة فرنسا.