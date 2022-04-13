بعد سلسلة من العقوبات.. فرنسا تجمد 25.6 مليار دولار من الأموال الروسية

قالت السلطات الفرنسية، إنَّها جمدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو أي ما يعادل نحو 25.6 مليار دولار من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

عقوبات اقتصادية

وأضافت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، أنَّ من بين الأموال التي تم تجميدها كانت عقارات وصلت قيمتها إلى 573.6 مليون دولار لافتة إلى أن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو تعود إلى حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا.

وتابعت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية أن جزء أيضا ًمن المبالغ المجمدة الذي يبلع 178 مليون يورو يعود إلى أصول مصرفية مختلفة.

وكان السلطات الفرنسية، صادرت في وقت سابق 4 سفن شحن بالإضافة إلى 4 يخوت، كان آخرها ما تمّ مصادرته في مدينة مرسيليا يوم الثلاثاء الماضي، كما قامت السلطات الفرنسية بمصادرة 6 طائرات هليكوبتر، تقترب قيمتها الكلية من 60 مليون يورو، بالإضافة عن7 ملايين يورو من الأعمال الفنية.

كما وضعت السلطات الفرنسية يدها على 19 شركة مدنية عقارية، وكذلك 33 عقاراً، وتستعد في الوقت الحالي لوضع يدها على 10 عقارات.

الحرب تدخل يومها الـ49

وجاءت خطوات تجميد الأصول الروسية إلى العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على «موسكو» على خلفية العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت يومها الـ49، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً قيام دولته بشن عملية عسكرية ضد جاراته الأوكرانية، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

وصرح الرئيس الروسي بأنَّه لا يوجد إطار زمني للعملية العسكرية، مؤكداً أنها سوف تنتهي بمجرد الانتهاء من أهدافها التي من بينها منع عسكرة أوكرانيا من قبل دولة غربية، وكذلك منع تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدوده، وخاصة بعد طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف.