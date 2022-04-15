شيرين عبدالوهاب: أتابع الاختيار 3.. وياسر جلال أفضل ممثل حاليا

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها تتابع حلقات مسلسل الاختيار 3، خلال الموسم الرمضاني الجاري، مؤكدة أن الفنان الراحل أحمد زكي الأفضل بالنسبة لها، وياسر جلال من الجيل الحالي.

وتفاعلت شيرين عبدالوهاب، مع جمهورها، خلال إجابات طرحها عليها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نافية في إحدى الإجابات شائعة حملها، مشيرة إلى أن لديها انتفاخ من ناحية البطن.

شيرين تنفي حملها

وقالت شيرين: «مسألة حملي غير صحيحة»، موضحة أن لديها انتفاخ في منطقة البطن، بسبب معاناتها من بكتيريا، والقولون العصبي، معلنة عودتها لنشاطها الفني، خلال الفترة المقبلة، إذ تجهز 3 أعنيات و2 فيديو كليب، وعدد من الحفلات الغنائية.

وعن أغنية «أكتب لك تعهد» لأنغام، الاتي قيل إنها عرضت عليها، قالت: بالفعل عرضت عليا وعلى سميره سعيد أيضا.

شيرين عبد الوهاب تحيي فرح أحد متابعيها

رغم ابتعاد شيرين عبدالوهاب، عن إحياء الأفراح، إلا أنها حرصت منذ فترة قصيرة، على إحياء فرح أحد متابعيها، وتصدر هذا الفرح التريند، بسبب جو الحب الذي أضفته شيرين على الفرح، كما تداول خبر حمل شيرين بعد ظهورها خلال هذا الفرح، مكتسبة زيادة في الوزن.