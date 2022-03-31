شيرين عبدالوهاب تنشر مقطعًا من أغنيتها الجديدة: «الكتف اللي يشيل»

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية «الاستوري» مقطعا من أغنيتها الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة المقبلة، ولكنها لم تحدد الموعد تحديدا.

ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» جزء من الأغنية حيث كتبت: «ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل».

كوبيله من أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة

ويعتبرهذا الكوبليه جزء من أغنيتها المقبلة، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير، وكتب أحد المعجبين: «منتظرين الأغنية بفارغ الصبر»، وتعليق آخر: «عايزين الأغنية هتنزل إمتي»، وثالث: «أكيد أغنية تجنن مستنين طرحها قريب.. وحشتنيا قوي».

يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدما مؤخرًا حفلًا كبيرًا في الكويت حقق نجاحًا كبيرًا وتعيش حاليًا بعد انفصالها عن حسام حبيب، حالة كبيرة من النشاط الفني.

آخر ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

على الرغم من اختفاء شيرين عبد الوهاب لمدة تزيد عن 6 سنوات، كان آخر ظهور لها، خلال حفل أحد المقربين منها وهو أحمد راشد، حيث ذهبت إلى الحفل بشكل مفاجئ، تلبية لرغبة العروس لينا العشماوي، التي اتفقت معها سرًا علي هذا الأمر.

وفؤجي العريس بمجرد دخوله الحفل بوجود الفنانة الشهيرة وكانت بالنسبة له مفاجأة العمر وظل علي مدار ساعتين يغني ويرقص معها بشكل هستيري.

وانتشر شائعات خلال الأيام الماضية تفيد بحمل الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها في الفرح بوزن زائد، وتصدر هذا الأمر مؤشرات البحث على «جوجل»، وتستعد شيرين حاليًا لإستعادة لياقتها البدنية مرة أخرى من خلال ممارسة الرياضة، وعدم الإكثار من الأكل.