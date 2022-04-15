عمرك كام وهتلبسي الحجاب امتى؟.. شيرين تجيب على أسئلة جمهورها بـ«إنستجرام»

أجابت الفنانة شيرين عبد الوهاب على عدد ضخم من أسئلة جمهورها عبر خاصية «ASK» في «ستوري» حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكشفت «شيرين» أنها ستقدم تجربة فنية أخرى، بعد نجاحها في مسلسل «طريقي»، لافتةً إلى أنها ستقدم حفلة غنائية في تركيا خلال شهر يوليو القادم.

وأشارت شيرين إلى أن أقرب أغنية لقلبها هي أغنية «يا معافر»، مؤكدةً أنها ستقدم حفلات كثيرة خلال الفترة القادمة في مصر.

«شيرين» تتحدث عن بناتها

وتحدثت «شيرين» عن بناتها، وكشفت أن ابنتيها «هنا» 11 سنة، و«مريم» 14 سنة يمتلكان صوتًا جيدًا: «الاثنين صوتهم حلو»، وأن أغانيهم المفضلة لها هي «خاصمت النوم» و«كلها غيرانة».

وأوضحت «شيرين» أن هناك بعض الأغاني التي تحب سماعها لبعض المطربين، ومنها أغنية «ابقى قابلني» لـ«فضل شاكر» وأغنية «عبالي حبيبي» لـ«إليسا»، مشيرةًا إلى أنها تحب من الفنانين الراحلين كلًا من شادية وسعاد حسني أحمد زكي.

كم عمرك وممكن تلبسي الحجاب؟

وأجابت شيرين على سؤال «كم عمرك؟؟» بقولها: «وقفت عند 39»، مؤكدة أنها تدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، ردًا على سؤال «شيرين أنتي بتستخدمي السوشيال ميديا بنفسك؟».

وردت «شيرين» على سؤال «هو حضرتك ممكن تلبسي في يوم الحجاب؟» قائلة: «الحجاب حجاب النفس والروح والاخلاق اولًا قبل أي حاجه ثانية».

وكشفت «شيرين» عن السر وراء طول شعرها ردًا على سؤال «بتستخدمي إيه لشعرك.. طول بسرعه نفسي شعري يطول؟» قائلة: «خلطة زيوت طبيعية باعملها بنفسي هاقول لكم عليها قريب جدًا وطبعًا وراثة من أبويا».