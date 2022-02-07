السكة الحديد بعد تحريك سعر البنزين: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

أكّدت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، أنَّه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك أسعار البنزين، مشيرة إلى أنَّ أسعار تذاكر القطارات كما هي ولا يوجد أي زيادات في الوقت الحالي، منوهة إلى أنَّ الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات على جميع خطوط الوجه البحري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، مؤكّدة أن هناك إجراءات مشددة تتم داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقالت السكة الحديد، في بيان عاجل لها، أنَّه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك أسعار البنزين، مشيرة إلى أنَّ أسعار تذاكر القطارات كما هي ولا يوجد أي زيادات في الوقت الحالي، منوهة إلى أنَّ الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

السكة الحديد: نعمل على تقليل حوادث القطارات

وأوضحت السكة الحديد، أنَّ الهيئة تنفذ خطة شاملة لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.