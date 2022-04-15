استعدادا لحرارة الصيف الشديدة.. تعرف على أسعار المراوح في مصر 2022

مع اقتراب فصل الصيف، وبدء ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثير من المواطنين إلى البحث عن أكثر الطرق فعالية لتلطيف درجات الحرارة، للتعايش مع أجواء فصل الصيف، ونظرا لارتفاع أسعار التكييفات، يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام المراوح، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار المراوح في مصر 2022، حتى يستعدون لفصل الصيف بشراء ما يلزمهم.

وحرصا من بوابة «الوطن»، على تقديم ما يبحث عنه المواطنون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار المراوح في مصر 2022، والتي تختلف وتتنوع ما بين مراوح السقف ومراوح الاستاند والحائط، وتبدأ أسعارها من 450 جنيها فيما فوق، ويتم تحديد أسعار المراوح تلك وفق عدة عوامل مختلفة مثل الشركة المصنعة وسعة الاستخدام وعدد الريش الخاصة بها، وجاءت أسعار المراوح في السوق المصرية كالتالي:

أسعار المراوح في مصر 2022

- تتراوح أسعار المراوح في مصر 2022 للسقف بين 450 و550 جنيها، ويتم تحديد سعر المروحة بناء على جودتها الخاصة بها، أو لشركة لمصنعة لها.

أسعار المراوح الاستاند

- يتراوح سعر المروحة الاستاند بعدد 4 ريشة وسعة 16 بوصة بين 800 و 900 جنيه.

- يتراوح سعر المروحة الاستاند 4 ريشة سعة 18 بوصة بين 950 و 1050 جنيها.

- ويتراوح سعر المروحة الاستاند 5 ريشة سعة 16 بوصة بين 1250 و1300 جنيه.

أسعار مراوح الحائط

- يتراوح سعر مراوح الحائط عدد 3 ريشات سعة 16 بوصة بين 650 و800 جنيها.

- فيما يتراوح سعر مراوح الحائط عدد 4 ريشة سعة 16 بوصة بين 700 و 900 جنيه.

- ووصل سعر مروحة الحائط عدد 4 ريشة سعة 18 بوصة بين 900 و 1200 جنيه.