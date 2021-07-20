9 نصائح لمنع تلوث اللحوم.. أربط الرقبة وشمع اللحمة وحطها تحت المروحة

يستعد آلاف المسلمين لذبح الأضاحي سنة عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث ينحر المسلمون الذبائح والأضاحي، احتفالًا بفداء سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهي سنة مؤكدة، حسبما أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها.

الدكتور نبيل بكير، أستاذ الأمراض المعدية، وجه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بعض النصائح لمن سيذبحون الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك للحفاظ على اللحوم وعدم تعرضها للتلف أو التلوث، وهذه النصائح نرصدها لكم كما يلي:

1-الكشف على الحيوان بشكل ظاهري قبل الذبح والتأكد من سلامته.

2- بعد ذبح الحيوان يرجى تركه حتى تخرج كل الدماء الموجودة في جسمه، وهي عملية تسمى الإدماء الكامل.

3- عمل عملية التفريغ السريع، حيث يتم ربط أعلى الزور عند الرقبة، وآخر الشرج لدى الحيوان، حتى لا تخرج الفضلات وتلوث اللحوم.

4- إخراج المكونات الداخلية لجسم الذبيحة وتفريغها.

5- تشميع اللحوم وتركها في الهواء لمدة من ساعتين لـ4 ساعات.

6- تقطيع اللحوم ثم تركها في الهواء أو تسليط مروحة عليها وعدم إدخالها للتجميد بشكل مباشر.

7- تبريد اللحوم عن طريق وضعها في الدرج السفلي من الثلاجة ويمكن وضعها في الثلاجة العادية لمدة يومين.

8- وضع باقي اللحوم وتخزينها في الفريزر ويمكن الاحتفاظ بلحوم البقر والجاموس لمدة عام، والأغنام والماعز لمدة 8 شهور داخل الفريزر.

9-عدم الذبح وإلقاء الفضلات في الشوارع لعدم حدوث تلوث في البيئة وانتشار روائح كريهة في الشوارع والمنازل.