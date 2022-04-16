نصائح يجب اتباعها عند شراء كحك العيد من المحلات: تجنب الفاسد منها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يحرص الكثير من محبي تناول الحلوى على شراء الكحك والبيسكويت أو إعداده في المنزل، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار كحك العيد 2022 في مصر، كما يستعد الذين يحبون إعداده في المنزل لشراء محتويات الكحك والبسكويت، وفي كثير من الأحيات، يتعرض المستهلكين لموقف شراء كحك عيد فاسد، الأمر الذي جعلهم يحذرون بشكل كبير عند الشراء.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المتابعين والقراء، وحرصا على تقديم ما يفيدهم وتحذيرهم من الأضرار، نوضح من خلال هذا التقرير نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين بشأن شراء كحك العيد وتناوله، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء وتناول كحك العيد

- تجنب شراء كحك العيد من الباعة الجائلين وغير المعروف مصدر منتجاتهم.

- عند شراء كحك العيد احرص على الشراء من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكحك.

- يجب أن يكون مسجل على علب الكحك والبسكويت اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- كما يجب أيضا أن يكون خالي من الروائح غير المقبولة وروائح التزنخ.

- ويجب على من يتناول الكحك أن يتخذ حذره من الإفراط في تناول الحلوبات في العيد.

- يؤدي الإفراط في تناول الحلويات في صباح يوم العيد إلى إرهاق الجهاز الهضمي، ما سيبب حدوث نزلات معوية.

- يجب أن يتم تناول الحلوى والشوكولاته وكعك العيد باعتدال، إذ أنه يحتوي على الكثير من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية التي تؤدي لزيادة الوزن.

وهناك الكثير من الأشخاص لا يحبون شراء كحك العيد جاهزا، ويفضلون إعداده وخبزه في المنزل، لذلك يوجه لهم جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح والتي يجب اتباعها عند شراء الدقيق المستخدم في إعداد الكحك في المنزل، وجاءت كالتالي:

نصائح خاصة بالدقيق

- يجب أن يكون الدقيق الذي يتم شراءه لإعداد الكحك من مصدر موثوق فيه.

- كما يجب أن يكون الدقيق غير متكتل وناعم، كما يجب أن يكون ناصع البياض.

- يجب أن يكون الدقيق خاليا من الردة الناعمة، حتى يتم تسنخدامه في صنع كحك العيد.

- يجب التأكد أن الدقيق خاليا من الحشرات وأطوارها مثل السوس والديدان.