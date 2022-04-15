سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 14-4-2022.. ثابت منذ 18 مارس

سجّلت سعر أنبوبة البوتاجاز ثباتا سعريا، اليوم الجمعة، 15-4-2022 في كل المحافظات لتباع أنبوبة البوتاجاز المنزلي بسعر 75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام، تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا، و6000 جنيه للطن غاز طب غير شامل نولون النقل، وذلك حسب قرار أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 18 مارس 2022

تعديل سعر بيع منتجات البنزين

وكانت لجنة التسعير التلقائي قد أعلنت صباح اليوم الجمعة عن تعديل سعر بيع منتجات البنزين، فيما عدا سعر أنبوبة البوتاجاز «منزلي - تجاري» والسولار والغاز حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

ليرتفع سعر البنزين 80 إلى 7.50 جنيه بدلا من 7.25 جنيه

وجاء سعر البنزين ليرتفع 92 إلى 8.75 جنيه للتر بدلا من 8.50 جنيه.

وعرض سعر البنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر بدلا من 9.50 جنيه.

كما زاد سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

استمرار أسعار السولار

ويشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي قررت استمرار أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر دون زيادة والبوتاجاز عند 75 جنيها للبوتاجاز المنزلي و150 للبوتاجاز التجاري.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت في اجتماعها، اليوم الجمعة، تحريك أسعار البنزين 25 قرشا، وفقا لبيان وزارة البترول.