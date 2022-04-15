تعرف على سعر بنزين 92 في مصر بعد قرار لجنة التسعير بزيادته

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم، أن لجنة التسعير التلقائي للوقود قررت اليوم، رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية، ومنها بنزين 92 في مصر، لافته إلى أن لجنة التسعير قررت رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا للتر، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع وشركات الكهرباء، كما تم البدء في العمل بالأسعار الجديدة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويعد البنزين عالي الأوكتان وذات جودة عالية نظرا لانخفاض نسبة الرصاص والكبريت والمواد المعدنية في مصر مقارنة بالأنواع الأقل، لذلك يبحث الكثيرون عن سعر بنزين 92 في مصر.

سعر بنزين 92 في مصر بعد تحريكه

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، من خلال لجنة التسعير التلقائي، رفع أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا للتر، كما فعلت مع باقي أنواع البنزين الأخرى، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع وشركات إنتاج الكهرباء.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3.5% عن الأسعار التي تم تحديدها في فبراير الماضي، حيث تحدد سعر البنزين 92 بـ 8.75 جنيه للتر بدلا من 8.50 جنيهات.

كما ارتفع سعر بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، ليصبح بـ7.50 جنيهات وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

الأزمة الروسية الأوكرانية تسبت في ارتفاع هائل بأسعار النفط

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للوقود اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين الجديدة بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط العالمية خاصة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها العالم، خاصة بسبب الازمة الروسية الأوكرانية التي تسبت في ارفاع هائل لأسعار النفط والمنتجات البترولية التي نقوم باستيراد جزء منها لتلبية احتياجات السوق المحلي.