«فاكسيرا» تتفق مع شركة «سينوفاك» على تصنيع لقاحات أخرى خلال الفترة المقبلة

كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه تم الاتفاق مع شركة سنوفاك الصينية على تصنيع عدة لقاحات أخرى بخلاف لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصانع فاكسيرا لها دورا هاما في توطين وصناعة اللقاحات، ويتم الاستفادة من كافة الخبرات من الجانب الصيني لصناعة اللقاحات.

افتتاح مجمع التبريد في 30يونيو

وأضافت هبة والي، في تصريحات لــ«الوطن»، أن إدارة فاكسيرا ستقوم بالافتتاح الرسمي لمجمع تبريد اللقاحات وبدء التشغيل الرسمي لمجمع التبريد في 30يونيو2022 المقبل، وذلك خلال احتفالات الدولة بثورة 30يونيو، لافتة إلى أنه جرى البدء في الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي الخاص بحفظ اللقاحات، في مجمع مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر.

المساحة الكاملة لمجمع التبريد

وأوضحت: «المجمع سوف يكون على مساحة 3200 متر مربع، بالإضافة إلى توسعات مستقبلية تصل لـ 1000 متر إضافي حال الرغبة في التوسيع المجمع لاستيعاب أكبر قدر من اللقاحات المصنعة، مؤكدة أن المجمع سيتم إنشائه بنظام إدارة أوتوماتيكي، وتحكم آلي للغرف المبردة، ويتم التحكم في كل غرفة تبريد من خلال نظام تبريد مزدوج، كما سيعمل بأنظمة مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى نظام مراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة».

نتائج التعاون مع فاكسيرا

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه تم تصنيع أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» عقب إعلان «فاكسيرا» الحصول على المادة الخام من شركة سينوفاك وتصنيع اللقاحات بمصر، وهذا يعد إنجازا كبيرا في سنة واحدة من أجل تصنيع اللقاحات وهي تجربة تعد الأولى المرتبطة بتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.