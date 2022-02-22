«الصحة»: زيارة مرتقبة من منظمة الصحة العالمية لشركة «فاكسيرا» بمصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ وفدا من منظمة الصحة العالمية يزور شركة «فاكسيرا»، للمستحضرات الحيوية للوقوف على مدي صلاحية الشركة لإنتاج لقاحات كورونا بخاصية mRNA، وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الزيارة جاءت بعد اختيار مصر من بين الدول التب تدعهما المنظمة بتكنولوجياmRNA لتصنيع اللقاحات، مؤكدا أن هذا الاختيار سيعمل على التوسع في تصنيع اللقاحات والوصول إلى المستهدف من التطعيم.

الصحة تنفي بيع دواء كورونا الجديد بصيدليات المستشفيات

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن دواء كورونا الجديد موجود مجانا بصيدليات مستشفيات العزل الصحي ولا صحة لصرفه لمرضي كورونا بمقابل مادي، لافتا إلى أنّ دواء كورونا الجديد يصرف بروشتة من الطبيب وتم توفيره بالخارج بمقابل مادي بسيط ويصرف أيضا بروشتة للحالات البسيطة والمتوسطة فقط، مؤكدا أنّ دواء كورونا الجديد يساهم في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا كما أنه يعطي فى الأسبوع الأول من الإصابة.

الصحة تؤكد ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وتابع «عبدالغفار»، أنّ مصر تمتلك فائضا من اللقاحات يصل إلى 73 مليون جرعة تكفي لتطعيم 52 مليون مواطن، لافتا إلى استمرار استقبال شحنات مختلفة من اللقاحات، وهناك توجيهات بتكثيف تطعيم القائمين على العملية التعليمية سواء للعاملين الفنيين والمدرسين والطلاب المسموح لهم بالتطعيم بلقاح فايزر للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

فيما كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، حيث أعلنت الوزارة أمس خروج 1239 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 402121 شخصا حتى اليوم.