هل تخفف مصر الإجراءات الاحترازية بعد خلو محافظتين من إصابات كورونا؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة سجلت ثان محافظة خالية من مصابي فيروس كورونا، وهي قنا، بعد خلو محافظة البحيرة.

وأوضح «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سبب تسجيل محافظة قنا صفر إصابات هو التوسع في عمليات تطعيمات المواطنين، إذ بلغ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثانية قرابة الـ100 ألفًا، والجرعة التنشيطة 60 ألف مواطن، وجرى تحويل الحالات الحرجة إلى الأقسام العادية.

عبدالغفار: تخفيف الإجراءات أمر وارد

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: سجلت الوزارة من أسبوع أيضًا خلو محافظة البحيرة من مصابي فيروس كورونا.

وعن إمكانية تخفيف مصر الإجراءات الإحترازية، أشار «عبدالغفار» إلى أن تخفيف الإجراءات أمر وارد، ولكن بعد الوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على نهاية الربع الثاني على العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوسعات في عملية التطعيمات تعمل على زيادة معدلات الشفاء من الفيروس وتخفف من الضغط على المنظومة الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، وجرى تزويد فترة أخرى مع الفترة الصباحية لتطعيم المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، موضحًا أن مراكز تلقي لقاح كورونا تطعم من 200 لـ250 ألف شخص على مستوى محافظات الجمهورية بشكل يومي.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تشبه تطعيمات الأطفال

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الصحة والسكان مجددًا الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، موضحة أنها تشبه تطعيمات الأطفال، وتتضمن ارتفاعًا في درجة الحرارة وإحمرارًا في موضع التطعيم، وتكسير في العضلات وإحساسًا بالتعب والإرهاق، لافتًة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، وطمأنت المواطنين على توافر كافة لقاحات كورونا على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا، وأنه لا يوجد نقص في أي نوع من اللقاحات سواء للمسافرين أو غيرهم.