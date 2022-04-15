المجلس القومي للمرأة يختتم تدريب فن الرزين

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمها حول «فن الريزين»، واستهدفت عددا من المتدربات الوافدات والمصريات، وقامت بالتدريب المهندسة هاجر عماد الدين المتخصصة في هذا الفن، واستمرت الورشة على مدار 6 أيام.

أساسيات هذا الفن

وقد هدفت ورشة العمل إلى تعريف المتدربات بهذا الفن الذي يمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة، حيث تم تعريفهن بأساسيات هذا الفن، والطريقة المتبعة والآمنة لاستخدام مادة الريزين التي تستخدم في صناعة الإكسسوارات واللوحات، وقطع ديكور بأشكال معينة وألوان مختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل جاءت في إطار مشروع «التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية» الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبدعم من حكومة اليابان.