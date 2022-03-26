المجلس القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات النسائية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات النسائية، الذي نظمه بالتعاون مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

استهدف البرنامج خريجات دورات القيادة النسائية من مختلف المحافظات والجهات الحكومية، بحضور كلٍ من: الدكتور حامد هميمي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتورة شريف شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور أحمد الهلباوي بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتورة رحاب فراج مدير عام تنمية و تطوير القدرات البشرية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، واللواء بهاء الحريشي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بمقر المجلس.

وافتتح اليوم التدريبي كل من الدكتور أحمد الهلباوي والدكتورة رحاب فراج بالترحيب بالحضور، وناقش الدكتور عصام زكريا دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والوقاية منه، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وناقش الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، كما أشار إلى دستور مصر ورؤيته في مجال مكافحة الفساد، كما أكد أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى للتطوير المستمر لأدائها وفقا لأولوياتها.

أنواع الأمن القومي

وناقش اللواء بهاء الدين الحريشي أنواع الأمن القومي بالدولة، كما ناقش أمن المعلومات، مؤكدًا أن حروب الجيل الخامس سوف تعتمد على الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في مرحلة الذكاء الاصطناعي، والحروب السيبرانية، مؤكدًا أن حل المشكلات التي تواجه الدولة تتمثل في: الوعي والفهم والإدراك، وناقش أثر الفساد والشائعات ومخاطر حروب الجيلين الرابع والخامس على الأمن القومي.