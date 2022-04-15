توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة على كافة الأنحاء والذروة الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، بعد أن شهدت كافة الأنحاء تباينًا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 أبريل وحتى يوم الإثنين الموافق 18 أبريل، من المتوقع أن يكون هناك موجة حارة على كافة الأنحاء تبلغ ذروتها يوم الأحد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.