أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل.. هتستلمها خلال ساعات

تعد بطاقة الرقم القومي من أهم وأكثر المستندات التي يحرص المواطنون على استخراجها بمجرد بلوغ السن القانوني لها، وذلك نظرًا لأنها بطاقة إثبات الشخصية المعترف بها في مصر، وفي كثير من الأحيان يلجأ المواطنون إلى استخراج البطاقة سواء كانت أول مرة أو بدل الفاقد والمنتهية منها بشكل سريع.

ما يجعل الكثيرين يبحثون عن أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل، حتى لا يضطرون إلى الانتظار لمدة أيام حتى يتم استخراجها.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانات لها من قبل، والتي جاءت كالتالي:

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

وهناك عدد من الأماكن المختلفة التي يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل منها، وجاءت تلك الأماكن كالتالي:

- قطاع الاحوال المدنية: إذ يمكن للمواطن الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالذهاب إلى أي من مكاتب قطاع الأحوال المدنية، والتي يتم تسليم وإصدار أيًا من المستندات الثبوتية بها، والتي يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل منها، وتتمثل في الأتي:

1- مقر ديوان القطاع النموذجي بالعباسية، والذي يتيح للمواطنين من جميع المحافظات في مصر استخراج بطاقة الرقم القومي منها.

2- مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية، وتوجد تلك المراكز في عدد من المولات المختلفة، والتي تتمثل في «مول سيتي ستارز بمدينة نصر، مول مكسيم بالتجمع الخامس، سيتي سنتر كارفور بالمعادي، الحمد بالتجمع الخامس، مول مصر، مول العرب بمدينة 6 أكتوبر، كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية».

غرامة التأخير في تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي

وحدد قطاع الأحوال المدنية عدد من الغرامات المختلفة والتي يتم تطبيقها على الأشخاص، وجاءت المخالفات وقيمتها المالية، كالتالي:

- غرامة التخلف عن تجديد بطاقة الرقم القومي في موعدها: يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.

- غرامة التعامل مع جهات رسمية ببطاقة منتهية: يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيهًا.

- تجديد البطاقة بعد 3 أشهر من تغيير المهنة أو الحالة الاجتماعية: يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا حال عدم تحديث البيانات مثل «الزواج أو المهنة أو محل الإقامة».