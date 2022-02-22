طرق استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة.. «لو هتطلع عمرة قريب»

يبحث الراغبون في أداء مناسك العمرة، خلال شهر رجب وشعبان، عن الأوراق المطلوبة لحجز رحلات العمرة، للعام الهجري الحالي، ومنها خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت؛ لاستخراج جواز سفر جديد أو بدل تالف، للحصوول على تأشيرة الدخول للأراضي المقدسة وأداء المناسك.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء في مجال الأحوال المدنية، طرق خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت؛ لتجديد جواز السفر أو استخراج بدل تالف في السطور التالية:

استخراج بطاقة الرقم القومي بالتليفون

يتتيح السجل المدني بقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، للمواطنين استخراج بدل تالف أو فاقد أو تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال التليفون في خطوات بسيطة، هي كالآتي:

- التواصل مع الأحوال المدنية على الرقم المخصص وهو 16582.

- بعد الرد، يجب أن تقوم بتحديد طلب البطاقة، تجديد أو بدل فاقد أو بدل تالف.

- سيطلب منك تسجيل بيانات صاحب البطاقة بدقة، وفق المستندات الرسمية.

- سيتم إخبارك بعد ذلك بقيمة الرسوم وطرق الدفع.

- سيطلب منك بعد ذلك تحديد العنوان المراد لإرسال بطاقة الرقم القومي.

- سيتم إرسالها خلال أيام عبر مكاتب البريد أو يمكن تحديد مكان لاستلامها.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة

يمكن للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي، خلال 24 ساعة، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني تابع لمحل السكن، وطلب استمارة VIP وسعرها 170 جنيهًا.

يتم استيفاء البيانات بالكامل بداية من الاسم، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، وختمها وتسليمها للموظف، والتصوير للبطاقة في حالة التجديد، ويمكنك استلامها في اليوم التالي.

وهناك نوع آخر من الاستمارات وهي المميزة وسعرها 120 جنيهًا، وتستلم البطاقة خلال 3 أيام من تسليمها للموظف في السجل المدني.