مولات تقدم خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي.. «استلمها وأنت واقف»

تسهيلات عدة تقدمها وزارة الداخلية المصرية للمواطنين، من خلال تطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة بستخدام آليات وتقنيات حديثة، وإنشاء منظومة السجل المدني الذكي للتيسير على المواطنين، لمواكبة التطوير والتحديث المستمر في جميع المجالات، خاصة الخدمات المقدمة للمواطن.

مولات تقدم خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

ومن بين أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، إمكانية الحصول على خدمة المصدرات المميكنة، وبطاقات الرقم القومي العاجلة «تسليم خلال 24 ساعة» دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني، وذلك من خلال عدد من ماكينات السجل المدني الموجودة في عدد من المواقع والمولات وهي:

- مول سيتي ستارز بمحافظة القاهرة.

- مول العرب في السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- مول أفينيو بالرحاب بمحافظة القاهرة.

- مول سيتي سنتر ألماظة.

- مول تاون سنتر السلام بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

- مول كارفور طنطا بمحافظة الغربية.

- مول سيتي سنتر الإسكندرية.

- داندي مول.

- مول سيتى ستارز.

- مول مكسيم.

- مول سيتي سنتر المعادي.

- مول مصر.

- دار مناسبات مسجد الشرطة.

ويتم العمل بهذه المنظومة من خلال التحقق من هوية طالب الخدمة، عن طريق (بصمات الأصابع والوجه) للتحقق من هوية المواطن بنسبة 100% بما يطابق بياناته المسجلة في قاعدة بيانات الرقم القومي، حيث يتم استصدار الوثائق دون أي تدخل للعنصر البشري مع توافر خدمة الدفع النقدي واستلام إيصال السداد من خلال الماكينة.

الداخلية تقدم سجلات جديدة لاستخراج الوثائق

وبخلاف هذه المولات، افتتحت وزارة الداخلية في نهاية العام الماضي عددًا من السجلات الجديدة، وهي:

- مركز نموذجي دمنهور محافظة البحيرة، لتقديم خدمة مميزة حتى الساعة 9 مساءً.

- سجل مدني الجناين بمحافظة السويس.

- إضافة خدمة استخراج المصدرات المميكنة وبطاقات الرقم القومي لسجل فرعي صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

مد ساعات العمل من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة بنموذجي طرة لتقديم خدمة المصدرات المميكنة، وبطاقات الرقم القومي العاجلة.