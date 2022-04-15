أسعار مصيف مرسي مطروح 2022.. أرخص شقق وشاليهات

في الوقت الذي يقترب موسم الربيع من الانتهاء واقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث المواطنين في مختلف محافظات مصر عن أسعار مصيف مرسي مطروح 2022، خاصة وأن مطروح تعد قبلة المصطافين خلال العشر سنوات الأخيرة، مع توافر جميع المقومات السياحية بها من شواطىء ومتنزهات وأماكن للفسحة وحدائق ومطاعم ودور عرض سينائى، مع توافر جميع المواصلات التى تربط بين القاهرة الكبرى ومطروح، في ظل وجود شبكة طرق حديثة، وزيادة أعداد القطارات السياحية السريعة في الصيف، مما كان له أثر على اختصار الوقت في السفر لمطروح عن السنوات الماضية.

أسعار مصيف مرسى مطروح 2022

وتختلف اسعار مصيف مرسي مطروح 2022 من شهر لشهر حسب المواسم والأعياد، حسب خالد سيد صاحب مكتب إيجار شقق مصيفية في مطروح مؤكدا لـ«الوطن»، أن الإيجارات تنخفض في الشهور الأولى ببداية المصيف، في شهر مايو ويوينو وترتفع في يوليو وأغسطس وحتى منتصف سبتمبر، وتتاح ايجار الشقة والشاليه الغرفتين بحمام ومصطبخ ورسبشن، في المناطق القريبة من البحر وسط المدينة بسعر 150 جنيه في اليوم و200 جنيه للشقة ثلاثة غرف، خلال شهر مايو، و250 جنيه في اليوم للشقة والشاليه الغرفتين و300 جنيه للثلاث غرف خلال شهر يونيو، وترتفع تدريجيا بينما في عيد الفطر وعيد الأضحي أسعار مختلفة حيث ترتفع فيها الأسعار عن باقى الأوقات لأنه موسم ويكون هناك إقبال كبير في هذه الفترات.

أشهر أماكن سياحية في مطروح

وتتميز مرسي مطروح بوجود العديد من الأماكن الترفيهية خلال موسم الصيف منها الملاهي على كورنيش المدينة، والسيرك، و3 حدائق العوام وكليوباترا، والغزالة، وسهرات بدوية وسيوية بمنطقة روميل والفيروز والبوسيت، بجانب الطفطف الذي يجوب الطورنيش بطول 5 كيلومترات، وسوق ليبيا الذي يعد مكان تجاري وترفيهي.