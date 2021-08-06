مصيف العائلة المصرية.. 7 أسباب تجذب الأسرة المصرية إلى مرسى مطروح

يرتبط اسم مرسى مطروح في أذهان المصريين منذ الستينيات من القرن الماضى، والفيلم الأبيض والأسود الشهير «شاطئ الغرام» والتى غنت فيه الفنانة الراحله ليلى مراد «يا ساكنى مطروح جنًِيه في بحركم»، حيث كانت مرسى مطروح ولا تزال مصيف البسطاء والفقراء والملوك والأمراء، والتى تتناسب مع جميع فئات المجتمع حتى أصبحت مصيف الأسرة المصرية، تجذب الجميع من مختلف مدن ومحافظات مصر، خلال موسم الصيف، قادمين إليها للاستمتاع بأجوائها الجميلة وطقسها اللطيف على سواحلها، والأماكن السياحية الطبيعية، وشواطئها الساحرة، حتى أطلقت عليها مدينة السحر والجمال.

7 أسباب تجذب الأسرة المصرية إلى مرسى مطروح

وتنشر «الوطن»، 7 أسباب لعشق الأسرة المصرية مرسى مطروح وارتباطهم بها منذ سنوات حتى أصبحت تستقبل خلال موسم الصيف، ما يتراوح ما بين 6 وحتى 7 ملايين مصطاف وهي كالتالي:

- شواطئ مطروح البكر النظيفة التى لم تلوث بعد.

- تمتع مرسى مطروح بالرمال البيضاء الناعمة التى يحب المصطافون اللعب عليها ودفن الأطفال أنفسهم بها وعمل أشكال عليها، ولعب الراكت بها والتمشية عليها لجمالها ونظافتها.

- أرخص مصيف في مصر، حيث تجد الأسرة المصرية شقة غرفتين مفروشة ومجهزة للمصيف بسعر 300 جنيه في الليلة في عز الموسم، تتاح في بعض المناطق مثل مينا حشيش وعزبة الملاحة وغيرها.

- وجود شواطئ بها تتناسب مع الأطفال مثل شاطىء الفيروز وروميل وهى شواطئ غير مفتوحة بها أماكن عديدة يستمتع من خلالها الأطفال الصغار دون أن تقلق عليهم أو تعرضهم للغرق لانخفاض مستوى المياه بها.

- وجود شواطئ عديدة دخولها بدون رسوم مثل شاطىء الفيروز والليدو والعوام، ومبارك ومينا حشيش والرميلة والأبيض، وأم الرخم، وتمتع المصطافين بجميع الخدمات من حمامات وأدشاش ومنقذين، وكافتيريات ومطاعم وأماكن للصلاة.

- توافر المواصلات بمختلف أنواعها من القاهرة الكبرى والمحافظات وحتى مرسى مطروح، مثل القطارات وأتوبيسات السوبر جيت، وغرب الدلتا، وجوباص، والميكروباصات على مدار الساعة.

- معاملة أهالى مطروح الطيبة لجميع المصطافين وزائريها، خاصة وأنهم يلتزمون بالعادات والتقاليد القديمة.

خدمات تتمتع بها مرسى مطروح في المصيف

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المدينة تتمتع بجميع الخدمات خلال موسم الصيف من تأمين للشواطئ، ومواصلات على جميع الشواطىء، مع وجود غرفة عمليات بمحافظة مطروح تعمل على مدار 24 ساعة تستقبل جميع الاستفسارات والشكاوى، مع زيادة ضخ كميات المياه في جميع الأحياء والمناطق السكنية، ورفع حالة الطوارىء بالمستشفيات، وزيادة عدد سيارات الإسعاف لمواجهة حوادث الطريق.