مصيف الأسرة المصرية.. أجمل 3 شواطئ في مرسى مطروح

تعد مدينة مرسى مطروح من المدن الجاذبة للسياحة في مصر وخارجها، وتستقبل ما بين 6 إلى 7 ملايين مصطاف في موسم الصيف سنوياً، في ظل تمتعها بشواطئ من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث يهرب المواطنون من شدة الحر، متوجهين إلى مطروح للاستمتاع بالبحر وأجواء الطقس الساحلى اللطيف، الذي يجذب الأسر من مختلف مدن ومحافظات مصر.

تعرف على أجمل شواطئ مرسى مطروح المجانية

وتتاح في مدينة مرسى مطروح شواطئ مجانية مفتوحة دون رسوم أمام جميع المصطافين، وتعد من أجمل شواطئ مطروح، ومنها شاطئ عجيبة، الذي يقع على بعد 25 كيلومتر غرب المدينة، ويتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، التي ترسمها الصخور ونحتتها أمواج البحر، ويجذب زوار مطروح للاستمتاع به، والتقاط الصور التذكارية أعلى هضبة عجيبة وأسفلها، حيث يمكن للمصطافين الوصول إلى الشاطئ مجاناً، بينما يتم فرض رسوم بسيطة على السيارات المتجهة إلى صخرة عجيبة.

وكذلك شاطئ الأبيض المفتوح أمام الجميع دون رسوم، ويُعد من أجمل مياه البحر ذات اللون الفيروزي، ويجذب الزائرين للاستمتاع بالاستحمام به، إضافة إلى شاطئ روميل، الذي يُعد من أقدم شواطئ مطروح، ودخوله دون مجاناً، باستثناء السيارات، التي تسدد رسوم باركينج، بينما الشاطئ دون رسوم، ويوجد به أماكن مخصصة للأطفال، ولاجون يستمتع به المصطافون.

ويشتهر شاطئ روميل، في مرسى مطروح، باستقبال رحلات اليوم الواحد من جميع المحافظات، بأتوبيسات تنقل أعداداً غفيرة، ويعشقه الكثير من مصطافي مرسى مطروح، ويوجد به جميع ألعاب البحر، بالإضافة إلى متحف روميل في مدخل الشاطئ، ويضم مقتيات القائد الألماني الشهير روميل، التي كان يستخدمها في الحرب العالمية الثانية، كما يوجد به مراكب نزهة تعبر البر الثاني بجوار ميناء مرسى مطروح.

أسعار الشماسي على مرسى مطروح

وتُعد أحد عوامل الجذب لشواطئ مرسى مطروح انخفاض أسعار ايجار الشماسي به، وتتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهاً للشمسية و4 كراسي، مع وجود تخفيضات للرحلات والأفواج الكبيرة في ظل توافر خدمات من دورات مياه، وغرف خلع ملابس، بالإضافة إلى انتشار غطاسين مدربين على أعمال الإنقاذ.