عروض مصيف مرسى مطروح 2021.. تعرف على أرخص الأسعار

تبحث الأسر خلال هذه الأيام، عن عروض مصيف مرسى مطروح 2021، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وجميع المراحل التعليمية، لقضاء إجازة المصيف السنوية التي ينتظرونها من العام للعام، للهروب من الحر الشديد، والطقس السيئ في بعض محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا، والتوجه إلى الساحل الشمالي ومرسى مطروح، للاستمتاع بالطقس الساحلى المعتدل الدافئ نهارا واللطيف ليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة في مرسى مطروح ما بين 31 و33 درجة خلال هذه الأيام، وأجواء نقية خالية من التلوث الذي يجذب الكثيرين من داخل وخارج مصر.

أسعار عروض مصيف مرسى مطروح 2021

وتقدم «الوطن» خدمة تستعرض من خلالها عروض مصيف مرسى مطروح 2021، والأسعار في بعض المناطق المصيفية، وارخص مصيف في مرسى مطروح، والمصايف المتميزة حسب خالد سيد أحمد سمسار شقق ومنظم رحلات للمصيف في مطروح وهي كالتالي:

- شقة مفروشة غرفتين وصالة في منطقة شاطئ مينا حشيش بمرسى مطروح، أسبوع 6 ليال بسعر 1800 جنيه.

- شقة 3 غرف في منطقة شاطئ مينا حشيش بمرسى مطروح، أسبوع 6 ليال بسعر 2100 جنيه.

- شقة غرفتين في عزبة الملاحة بعلم الروم بمرسى مطروح بسعر 1200 جنيه 6 ليال.

- شقة غرفتين في منطقة باب البحر، 6 ليال بسعر 3000 جنيه.

- شقة 3 غرف بمنطقة الفيروز بسعر 3600 جنيه.

- فيلا 5 غرف و3 حمامات فى منطقة الليدو ترى البحر ومن المصايف المتميزة، بسعر 9 آلاف جنيه.

أشهر الرحلات في عروض مصيف مرسى مطروح 2021

وتتعدد الرحلات في عروض مصيف مرسى مطروح 2021، ومن بينها رحلة اليخت وتتاح على مدار اليوم من خلال اليخت البحرى لمدة 3 ساعات، ترى منه مدينة مرسى مطروح من داخل البحر، برؤية جديدة، وتستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، وسيرك مطروح، ويوجد 3 أنواع من السيرك سيرك الحلو، والسيرك الإيطالى، والسيرك الروسى، في تنوع للبرامج التى يقدمها كل سيرك، والتابلوهات الفنية المختلفة، ورحلة كهف الملح، والذى يساهم في التخلص من الطاقة السلبية من جسم الإنسان، ورحلة السفارى، في وادى التويويع لتناول الطعام البدوى، والاستمتاع بالرقص السيوى، وركوب البيتش باجي، ومتابعة الغروب.