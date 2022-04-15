حالة الطقس غدا السبت 16-4-2022 في مصر.. بداية موجة حارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء موجة حارة غدًا السبت، تبلغ ذروتها يوم الأحد ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، ويكون اتجاه حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا السبت 16-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 30-17

الإسكندرية 28-14

وادي النطرون 30-16

طنطا 29-15

شبين الكوم 29-15

دمنهور 29-16

بلطيم 28-15

مطروح 24-15

السلوم 28-15

سيوة 36-14

بورسعيد 25-14

دمياط 24-15

الزقازيق 30-14

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 30-15

السويس 30-15

العريش 24-15

رفح 23-15

رأس سدر 29-13

نخل 28-06

نويبع 29-16

طابا 28-16

كاترين 29-11

الطور 30-18

شرم الشيخ 32-21

الغردقة 34-20

مرسى علم 35-18

الفيوم 31-15

بني سويف 31-15

المنيا 34-11

أسيوط 35-12

سوهاج 36-14

قنا 36-18

الأقصر 37-18

أسوان 38-19

إدفو 38-18

أبو سمبل 37-17

الوادي الجديد 38-18

شلاتين 32-18

أبو رماد 31-17

حلايب 30-17

رأس حدربة 30-17