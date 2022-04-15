آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو ترد بعنف على هجوم داخل أراضيها

شهدت كييف، اليوم، أقوى انفجارات سمعت منذ انسحاب القوات الروسية من المنطقة قبل أسبوعين، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، وسط تحذير من أن الهجمات الصاروخية ستزداد بسبب مزاعم بشن هجمات وتخريب من قبل القوات الأوكرانية داخل حدود روسيا، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وقالت موسكو إنها قصفت مصنعًا في العاصمة الأوكرانية كييف لصنع وإصلاح الصواريخ الأوكرانية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب غرق الطراد الروسي موسكفا في البحر الأسود.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قال كيريل كيريلو، 38 عاما، وهو عامل في ورشة لتصليح السيارات في كييف، لوكالة أنباء «رويترز»، إنه شاهد ثلاثة انفجارات تصيب مبنى صناعي عبر الشارع مما تسبب في اندلاع حريق أخمده رجال الإطفاء في وقت لاحق.

وقال شاهد العيان: «اشتعلت النيران في المبنى واضطررت للاختباء خلف سيارتي»، مشيرًا إلى الزجاج المحطم وقطع المعدن التي ألقيت من المبنى المحترق عبر الشارع.

وقالت أوكرانيا إنها صدت هجمات روسية في بلدتي بوباسنا وروبيجن شمال ماريوبول.

موسكو تتوعد بالرد على تحركات القوات الاوكرانية

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها سترد على تحركات القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية بزيادة الهجمات على كييف.

وكشفت الوزارة إنه سيزداد عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف، ردًا على قيام النظام القومي الكييفي بارتكاب أي هجمات ذات طبيعة إرهابية أو تخريب على الأراضي الروسية.

ويزعم الروس أنهم ضربوا 13 منشأة عسكرية في مناطق مختلفة خلال الليل، وأن نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 أسقط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-8 بالقرب من تشرنيجوف.

هجوم أوكراني في منطقة بريانسك الروسية

وبحسب الجيش الروسي فإن مروحية نفذت يوم أمس هجومًا على قرية كليموفو في منطقة بريانسك الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن مجموعة من القوات الروسية ووحدات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك حررت بالكامل مصانع الحديد والصلب إليتش من القوميين الأوكرانيين.