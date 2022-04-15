تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. مقتل 30 مرتزقا بولنديا واستخباراتي أمريكي

شهدت حرب روسيا وأوكرانيا تطورا كبيرا، حيث أصبح الغرب متواجدا في تلك الحرب بشدة، ليس فقط خلال الإمدادات العسكرية ولكن بالمشاركات المباشرة على أرض الصراع، حيث أعلنت القوات الروسية عن مقتل قوات تابعة لبولندا وعناصر تابعة للاستخبارات الأمريكية.

روسيا تحذر من تنفيذ أي هجمات على أراضيها

وحذرت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية وحلفاؤها من الغرب، أنه حال تنفيذ أي هجمات أو أعمال تخريبية على أراضي روسيا، فسيقابلها زيادة في حجم وعدد الضربات التي توجهها القوات الروسية ضد كييف، معلنة مقتل نحو 30 مرتزقا من بولندا خلال إحدى العمليات العسكرية على خاركوف.

مقتل 30 مرتزقا بولنديا في خاركوف

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية تمكنت أمس، من توجيه عدة ضربات صاروخية دمرت نقاط تمركز ونقاط دعم وإسناد للقوات الأوكرانية، كما استهدفت مفرزة تتكون من نحو 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركوف، يتبعون شركة عسكرية خاصة، بحسب شبكة «روسيا اليوم»، التي تتابع أخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن القوات الجوية تمكنت من تدمير 13 منشأة عسكرية أوكرانية، تضم إحداها مستودعين للصواريخ إلى جانب 10 نقاط تمركز للأفراد والمعدات، كما استهدفت عبر صواريخ كاليبر منشأة عسكرية في ضواحي العاصمة كييف.

مقتل ضابط بالاستخبارات الأمريكية في دونباس

وعلى جانب أخر، عثر مقاتلو القوات الشيشانية بدونباس، على جواز سفر لأحد عملاء الاستخبارات الأمريكية، الذي لقي حتفه في إحدى المعارك المستعرة بمدينة ماريوبول في مدينة دونباس، والذي يدعى جوزيف كلارك، ما يؤكد أن الغرب شارك فعليا في حرب روسيا وأوكرانيا، بحسب «روسيا اليوم».

ومن جانبه، قال وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دودايف، إن عميل الاستخبارات الأمريكية الذي قاتل ضد القوات الروسية في إقليم دونباس لقي مصرعه في تلك الأرض، وهو المصير الذي سيتلقاه الآخرين وفقا لـ«دودايف».