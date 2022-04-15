عاجل .. مقتل 35 وإصابة 71 آخرين بحادث سير في زيمبابوي

قُتل 35 شخصًا فيما أصيب 71 آخرين جراء حادث سير لحافلة كانت تقل أعضاء كنيسة صهيون المسيحية، بحسب ما أعلنت عنه شرطة زيمبابوي، ونشرته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل.

زيمبابوي: حادث سير كل 15 دقيقة

وقالت الشرطة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحادث وقع في منطقة شيمانيماني ليلة أمس، جراء انحراف حافلة من طراز «تشارلز لوانجا» عن الطريق، وكانت تحمل على متنها 106 أعضاء من كنيسة صهيون المسيحية، ما أسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 71 آخرين بينهم 13 في حالة حرجة.

وتشهد زيمبابوي حادث سير كل 15 دقيقية، حيث يموت ما يقارب من خمسة أشخاص يوميًا، و153 شهريًا، وذلك وفقا للاحصائيات الصادرة عن مجلس سلامة المرور هناك.