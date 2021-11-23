رئيس وفد زيمبابوي يشكر السيسي على أسلوبه الراقي في إدارة قمة الكوميسا

شكر رئيس وفد زيمبابوي في قمة الكوميسا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته إلى الاجتماع، وأسلوبه الراقي في إدارة المداولات، معربًا عن شكره أيضًا للرئيس السابق للكوميسا أندريه راجولينا، على إدارته لأعمال القمة أيضًا، موضحًا أنه بذل الكثير من المجهودات لتعزيز برنامج الدمج الإقليمي، على الرغم من انعقاد الاجتماعات افتراضيًا نتيجة أوضاع جائحة فيروس كورونا.

كما أعرب رئيس وفد زيمبابوي، في كلمة بأعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتقدم الذي حدث منذ انعقاد القمة الماضية، مشددًا على أنه يشعر بالفخر جراء جهود الدمج الإقليمي للمنطقة.

تحديات جائحة كورونا

وأضاف أن العالم برمته يواجه العديد من التحديات بسبب جائحة كورونا، بداية من الأمراض إلى توقف حالة السفر، ونقل البضائع، مشددًا على أنه يجب تعزيز الانفتاح والتعاون، وتجنب أي إرجاء فيما يتعلق بتحرير التجارة في دول الكوميسا؛ لتتمكن الدول من تجاوز أزمة كورونا.

ازدهار الاقتصاد بحلول 2030

وأشار إلى أن بلاده موقعة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا، معربًا عن الالتزام الكامل لبلاه لتنفيذ هذه المعاهدة، وقرارات المجلس الوزاري، موضحًا أن هناك عدد من الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار، وصولا إلى تنفيذ استراتيجية التنمية، التي تهدف إلى أن ازدهار الاقتصاد بحلول عام 2030.

واستعرض جهود بلاده في تطوير البنية التحتية لتيسير التجارة بها، وإعادة تأهيل الطرق، وتوسيع المطار الدولي لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين، إضافة إلى تطوير الموانئ ومنافذ الدخول إلى البلاد.

وأوضح أن سكان منطقة الكوميسا عددهم 600 مليون شخص، وأغلبيتهم من الشباب، ولذلك يجب وضع سياسات تناسب الشباب والمرأة وتمكينهم.