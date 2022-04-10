عاجل.. مقتل 5 أشخاص في قصف روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، قبل قليل، أنّ 5 أشخاص قتلوا في هجوم روسي جديد على مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن في أوكرانيا والتي استهدفت، منذ اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقله موقع «العربية».

تدمير مطار دنيبرو

وأعلن مسؤولون أوكرانيون، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنّ سلاح الجو الروسي شن غارات جوية مكثفة استهدفت مطار مدينة دنيبرو، وتسببت في تدميره بالكامل، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وتستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا للشهر الثاني على التوالي منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع والعشرين من فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي ولتحييدها عسكرياً.