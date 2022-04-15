أسعار مصيف الساحل الشمالي 2022.. تبدأ من 400 جنيه في اليوم لـ«الشاليه»

تختلف أسعار مصيف الساحل الشمالي 2022، حسب المساحات المتاحة للشاليهات والفيلات والشقق في بعض المدن المطلة على الساحل، مثل الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن، كما يحدد موعد المصيف القيمة الإيجارية حسب الشهر الذي يرغب المصطافون الذهاب خلاله إلى الساحل الشمالي، وتعد منطقة الساحل الشمالي من المناطق المميزة للمصيف في مصر بجانب مصيف مرسى مطروح.

أسعار مصيف الساحل الشمالي 2022

وتختلف أسعار مصيف الساحل الشمالي 2022 عن مرسى مطروح، وذلك لعدة اعتبارات، والتي يوضحها عيد الأمير صاحب مكتب «سمسرة» في الساحل الشمالي، من بينها المساحة ومواصفات الشاليه وموقعه على البحر صف أول أو ثاني ومدى رؤيته للبحر من عدمه.

وتنخفض الأسعار في شهري مايو ويونيو، وتبدأ في الارتفاع من منتصف يونيو وتصل للذروة في شهر أغسطس، حيث يكون الساحل الشمالي كامل العدد في جميع القرى والمنتجعات السياحية.

وتتراوح أسعار الشاليه المكون من غرفة وصالة ومطبخ وحمام، ما بين 400 و500 جنيه في اليوم خلال شهر مايو، ويرتفع في منتصف الموسم، حيث يصل لـ1400 جنيه، بينما الشاليه المكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام يبدأ من 1000 جنيه في الأشهر الأولى، ويرتفع لـ 1500 جنيه في الذروة، والفيلا المكونة من 3 غرف و2 حمام وباركينج للسيارات وحمام سباحة وحديقة خاصة، تتراوح سعرها ما بين 2000 وحتى 4000 جنيه حسب الشهر، وتزداد الأسعار مع زيادة المساحات والغرف ووسائل الترفيه.

وسائل الترفيه في الساحل الشمالي

وتنتشر وسائل الترفيه في الساحل الشمالي بشكل كبير، ومن بينها الحفلات الغنائية لكبار المطربين في مصر والعالم العربي أسبوعيا، كما أن منشآت مدينة العلمين الجديدة أصبحت من أهم المزارات في الساحل الشمالي، والتي تتمثل في المطاعم الجديدة والأبراج المختلفة والمدينة الترفيهية المطلة على الممشى السياحي، بجانب دور العرض السينمائي والألعاب المائية.