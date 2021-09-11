بدون فلاشة.. عمر كمال يحيي حفلا «كامل العدد» في الساحل الشمالي

أحيا مؤدي المهرجانات عمر كمال، حفلا غنائيا ناجحا في الساحل الشمالي، يحمل لافتة «كامل العدد»، وقد التزم «كمال»، بقرار النقابة وهو الغناء «لايف»، بفرقة بدون الاستعانة بفلاشة.

ونشر عمر كمال، فيديو لحفله الغنائي عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلق قائلا «الحمدلله الساحل الشمالي».

وحرص عمر كمال على الاستعداد لهذا الحفل بإجراء عدد من البروفات مع فرقته، وعلق قائلا «أحنا بفلاشة ماشي بفرقة ماشي مبنعطلش».

نقابة المهن الموسيقية تمنع الغناء بفلاشة

وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية، عده قرارت تصب لصالح الموسيقيين، وجاءت هذه القرارات خلال بيان صحفي أكد خلاله الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشددا على تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، وأن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءً من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021.

عمر كمال يعد عضوا بنقابة المهن الموسيقية في فئة المنتسبين، وقدم خلال الصيف أكثر من 20 حفلا غنائيا في منطقة الساحل الشمالي، ولكنه استعان بالفلاشة خلال هذه الحفلات، ثم التزم مؤخرا بقرار النقابة وبدأ الغناء بصحبة فرقه غنائية.