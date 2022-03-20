توقعات بانتعاش مبيعات الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي

قال المهندس محمد كمال جبر، عضو غرفه التطوير العقاري، إن القطاع العقاري المصري على موعد جديد مع انتعاشة للوحدات الفندقية، والشاليهات في الساحل الشمالي تزامناً مع فصل الصيف.

وأكد جبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبيعات الشاليهات والوحدات الفندقية تنشط كل موسم صيف من كل عام، وتشهد المدن الساحلية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على شراء هذة النوعية من الوحدات.

وأوضح «جبر»، أن الشاليهات والوحدات الفندقية، تعتبر مخزن للقيمة مثل الوحدات السكنية، والطلب عليها مستمر بشكل سنويًا خاصة مع عودة العاملين في الخارج لقضاء الإجازات خلال فصل الصيف وحاجتهم لاقتناء مثل هذة النوعية من الوحدات.

الإشغال السياحي في الصيف سيصل إلى 100%

علي جانب آخر، توقع «جبر»، أن ترتفع نسبة معدلات الإشغال السياحي 95% في الساحل الشمالي و100% بالإسكندرية، و90% بمرسى مطروح، مشيرًا إلى أن هناك توافد كبير من الخليج على مطار برج العرب، وهو ما جعل الفنادق والمنتجعات السياحية كاملة العدد، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يُسجل طفرة كبيرة في معدل الوافدين من السياح، مؤكدًا أن مدن الإسكندرية، ومطروح، والساحل، والعلمين، تتصدر المدن الأكثر إقبالًا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى الساحل الشمالي مرشح بقوة خلال الفترة المقبلة، ليكون أكثر المناطق جذبًا للسياحة خاصة مع الملحمة العمرانية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة بوابة مصر السياحية.

موسم الصيف الحالي سيشهد انتعاشة في الوحدات الفندقية

وأضاف «جبر» أن الساحل أصبح وجهة للجذب السياحي والاستثماري، وهناك حركة في بناء فنادق ومنتجعات وقرى سياحية، لافتًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تعتبر درة التاج الخاص بمنطقة الساحل سيكون لها دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات والمستثمرين إلي الساحل الشمالي، مؤكدًا أن موسم الصيف الحالي سيشهد انتعاشة في الوحدات المصيفية.