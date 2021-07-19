حجز شقق مصيف مرسى مطروح 2021.. أرخص من الساحل الشمالى

يبحث المواطنون عن حجز شقق مصيف مرسى مطروح 2021، عبر محركات البحث لقاء إجازة عيد الأضحى، وعادة ما يتم الحجز عن طريق السماسرة، والمكاتب السياحية العاملة في مجال السياحة الداخلية والمنظمة للرحلات إلى مرسى مطروح، من القاهرة والإسكندرية، وبعض المحافظات.

يتواجد السماسرة في العديد المناطق المصيفية بمدينة مرسى مطروح، على مدار اليوم لاستقبال المصطافين، لإيجار الشقق، في عدة مناطق تشتهر بالعمارات المصيفية والشقق الفندقية، ومنها «العوام، وشارع إسكندرية، ومنطقة الليدو، ومنطقة الفيروز، وباب البحر، وعلم الروم، ومينا حشيش، ومنطقة البوسيت، والسنوسية، والقصر، وعجيبة، والأبيض»، ويقومون بفتح الشقق أمام الراغبين، لمشاهدتها قبل السكن، والتعاقد عليها حسب عدد الأيام المراد استئجارها.

حجز شقق مصيف مرسى مطروح 2021.. اعرف التفاصيل

وتتاح شقق مصيف مرسى مطروح 2021، بأسعار مختلفة، للمصطافين وتبدأ من 150 جنيها وتصل إلى 1200 جنيه، في الليلة الواحدة، بحسب إسلام العسال، سمسار شقق مصيف مرسى مطروح، وتستعرض «الوطن»، الأسعار وهي كالتالي:

- شقة غرفة وصالة ومطبخ وحمام بسعر 150 جنيها في الليلة.

- شقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ متوسطة بسعر 200 جنيه في الليلة، بعزبة الملاحة في شارع علم الروم.

- شقة غرفتين مجهزة بفرش جديد الليلة 350 جنيهاً.

- شقة غرفتين صف أول ترى البحر بسعر 500 جنيه لليلة.

- شقة ثلاث غرف بفرش وتشطيبات متوسطة بسعر 700 جنيه لليلة.

- شقة ثلاث غرف سوبر لوكس بسعر 800 جنيه لليلة.

شقة ثلاث غرف فرش جديد علي البحر مباشرة 850 جنيه لليلة.

- شقة سوبر لوكس في شارع اسكندرية، أهم شوارع مدينة مرسى مطروح سياحيا وتجاريا، ترى البحر بسعر 950 جنيهاً في الليلة، خلال شهر يوليو، وتصل إلى 1200 جنيه في شهر أغسطس.

حجز شقق مصيف مرسى مطروح 2021.. الساحل نار

وتقل أسعار حجز شقق مصيف مرسى مطروح 2021، عن الساحل الشمالى، حيث ترتفع أسعار الشاليهات بالقرى السياحية وتبدأ من 1500 جنيه للشالية للّيلة الواحدة، في مارينا وبعض القرى، طبقا لعيد الأمير سمسار شاليهات في الساحل الشمالى، موضحا أن سعر إيجار الفيلا يصل لـ15 ألف جنيه في الليلة وتضم 7 غرف وحمام سباحة و3 دورة مياه.