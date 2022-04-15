السيسي يلتقي قادة الجيش عقب صلاة الجمعة ويشيد بجهود القوات المسلحة «صور»

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

الرئيس يلتقي قادة الجيش عقب صلاة الجمعة

وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي التقى الرئيس قادة القوات المسلحة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأدار الرئيس حوارًا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيدًا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفانٍ وإخلاص على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.