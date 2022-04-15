مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي لـ مرسي: طلع الجيش برة خناقة السياسة

استعرض مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم، اجتماع وزير الدفاع -آنذاك- الفريق عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، مع الرئيس المعزول محمد مرسي بتاريخ 5 فبراير 2013 في قصر الاتحادية.

القوات المسلحة التزمت الحياد وبعيدة عن المشهد السياسي

ووجه الفنان ياسر جلال حديثه للرئيس المعزول مرسي، ضمن سياق مسلسل الاختيار 3 قائلًا: «سيادة الرئيس إحنا اتكلمنا كتير في الموضوع دة قبل كدة، بس واضح إننا محتاجين نتكلم فيه تاني، المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول، ولن يكون مقبول بأي شكل».

وتابع: «القوات المسلحة التزمت الحياد طول الفترة اللي فاتت وبعيدة عن المشهد السياسي بكل صراعاته سواء كان نظام أو معارضة، ياريت يا فندم تطلع الجيش برة الخناقة دي».

مش بنشوف إلا المصلحة العليا للبلد والمصريين

وواصل: «الجيش المصري جيش وطني عظيم، صلب، وصلابته جاية من شرفه، إحنا نستحمل الحديد، نستحمل النار، لكن نتخدش من الكلمة، وننجرح، ونتهان، والإهانة في العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطني مش بنستحملها، وإحنا اتحملنا كتير جدا كل السنتين اللي فاتوا، لأننا مش بنشوف إلا المصلحة العليا للبلد وكل المصريين».