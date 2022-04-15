بث مباشر.. صلاة الجمعة في مسجد المشير بحضور الرئيس السيسي كتب: شريف سليمان 12:06 م | الجمعة 15 أبريل 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لصلاة الجمعة في مسجد المشير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. اقرأ المزيد: عاجل.. السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي لـ مرسي: طلع الجيش برة خناقة السياسة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي: الإخوان مش قادرين يقتنعوا يعني إيه الجيش المصري مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. خيرت الشاطر: شهر العسل مع السيسي انتهى مسلسل الاختيار الحلقة 13.. السيسي لـ مرسي: الجيش المصري وطني عظيم السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس لتطويرها السيسي بقلم شريف سليمان