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بث مباشر.. صلاة الجمعة في مسجد المشير بحضور الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
12:06 م | الجمعة 15 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لصلاة الجمعة في مسجد المشير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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