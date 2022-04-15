إصابة 3 أشخاص في سقوط سيارة من أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة «صور»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بندب المعمل الفني والجنائي لفحص حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري عرابي في شبرا الخيمة اليوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث والتحفظ على السيارة محل الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم عن الواقعة.

إعادة حركة المرور بكوبري عرابي

وتمكنت أجهزة مرور القليوبية، من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالمنطقة مرة أخرى، وندب المهندس الفني لفحص السيارة المتسببة في الحادث، حيث دلت المعاينة الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة التي لم تتناسب مع أعمال التجديدات والتطوير التي تتم بالكوبري، والتي تسببت في عدم استكمال حواجز الكوبري الحديدية في هذه المرحلة من العمل.

سقوط سيارة من كوبري عرابي بشبرا الخيمة

وكان كوبري عرابي دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قد شهد سقوط سيارة ملاكي من أعلى الكوبري، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أحمد عرابي بدائرة القسم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أحمد عرابي بدائرة القسم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.