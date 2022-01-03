حادث طريق شبرا بنها الحر.. استقرار حالة المصابين وخروج بعضهم

قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إن المستشفى استقبلت 6 حالات من ضمن 15 حالة حصيلة حادث طريق شبرا بنها الحر الذي وقع بين عدد من السيارات صباح اليوم بسبب الشبورة المائية وسوء حالة الطقس بالمحافظة.

رئيس جامعة بنها يزور المصابين

أوضح «الدخاخني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وجه فور وقوع حادث طريق شبرا بنها الحر بسرعة رفع حالة الطوارئ بالمستشفي للتعامل السريع مع الحالات، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة قام بزيارة المصابين في الحادث، وتابع تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة حيث تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين واستقرار الحالات وخروج بعضهم.

تحذير لقائدي السيارات

في سياق متصل، ونظرا للحادث وسوء أحوال الطقس والشبورة المائية أصدرت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية تحذيرا وناشدت قائدي السيارات وخاصة على الطريق الحر شبرا بنها والطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الشبورة المائية والالتزام بالسرعات.

وطالبت السائقين بترك مسافة بين السيارات خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطي السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافة الأمان بين السيارات مع منع توقف السيارات على الطريق للسيارات واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارات.

تفاصيل حادث طريق شبرا بنها الحر

وكانت محافظة القليوبية قد شهت صباح اليوم شبورة مائية كثيفة تسبب في وقوع حادث طريق شبرا بنها الحر بين عدد من السيارات مما أسفر عن 15 مصابا وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي وبنها التعليمي وبنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق شبرا الحر بسبب الشبورة المائية، حيث تصادمت أكثر من سيارة على تلك الطرق وتبين إصابة 15 شخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي وبنها التعليمي وبنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.