الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل.. 4 خطوات بسيطة

يتجدد البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مع كل شهر، وخلال الساعات الماضية، كثرت التساؤلات عن موعد دفع الفاتورة لشهر أبريل 2022، حيث يحرص الكثيرون على دفعها تجنبا لانقطاع الخدمة عن الخط الخاص بهم ما يؤدي إلى توقف خدمات الإنترنت التي يكونوا بحاجة إليها بشكل دائم.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار ما تقدمه من خدمات، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، وذلك تزامنا مع حلول موعد دفع الفاتورة وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي تشدد على دفعها في موعدها حتى لا تتوقف الخدمة ويتعرض الشخص لغرامة تأخير السداد، والتي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

على من يريد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــــــا.

- ستظهر لك عدة خيارات، حينها عليك النقر على الأيقونة الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي.

- وبعدها يتم إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم الذي يريد دفع الفاتورة، منها كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.

- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على «اظهر الفواتير»، ليتمّ عرض قيمة ومبالغ الفواتير المستحقة على المستخدم وما يجب عليه دفعه من رسوم وأموال لاستمرار خدمات الخط الأرضي.

وبعدها يتم الضغط على كلمة سداد واختيار طريقة الدفع.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن بعد معرفة قيمة الفاتورة، أن يتم دفع المبالغ المستحقة إلكترونيًا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر الشركة وذلك من خلال اختيار الأيقونة الخاصة بالدفع، ثم يتمّ اختيار الوسيلة التي يرغب بها المستخدم لدفع الفاتورة الخاصة به.

كما يمكن أيضا دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات التحصيل والدفع المختلفة مثل «أمان، وفوري، ومصاري».