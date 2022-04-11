خطوات معرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2022

زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن طريقة معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، مع اقتراب موعد دفع الفاتورة، وذلك استعدادا لدفعها في الوقت المحدد لذلك حتى لا تتوقف الخدمة، ومن الممكن أن يؤثر ذلك على الإنترنت الأرضي المرتبط بجميع المهام الحياتية.

وفي إطار اهتمام المواطنين بطريقة معرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2022، لدفع الفاتورة، نستعرض الرابط والخطوات المطلوبة لذلك في التقرير التالي:

طريقة معرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ الشركة المصرية للاتصالات.

الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على الموقع الخاص بالشركة.

إدخال كود المنطقة الخاصة بالمستخدم كما يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي الذي ترغب في معرفة فاتورة التليفون الأرضي الخاص به.

لكي تظهر الفواتير التي لم يقم المستخدم بدفعها يتم الضغط على الخانة الخاصة بإظهار الفواتير، وهي «اظهر الفواتير»، وتظهر الفواتير التي لم تقم بدفعها كاملة أو لا يظهر شيء عند سداد كل الفواتير.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون أيضا من خلال الاتصال بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات وذلك على الرقم 111، ثم اختيار خانة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، واتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2022.

طريقة تسديد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2022

يمكن تسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضي أيضا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، من خلال الضغط على خانة السداد الإلكتروني، واتباع الخطوات المطلوبة، ويتم اختيار وسيلة الدفع من خلال الفيزا أو الماستر كارد.

ويمكن التوجه لشركات خدمات التحصيل الفوري لسداد فاتورة التليفون الأرضي مثل أمان ومصاري وفوري وغيرها، وأيضا يمكن التوجه لأحد فروع الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي.