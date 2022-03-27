رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2022.. اتبع 8 خطوات

تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2022، تزامنا مع اقتراب نهاية الشهر، إذ تسديد الفاتورة فيما بعد المدة المحددة تفرض غرامات على المواطنين، لذا يبحث قطاع عريض عن كيفية معرفة قيمتها وتسديدها عير موقع الشركة المصرية للاتصالات التي تتيح للمواطنين الاستعلام وتسديد الفواتير أونلاين.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2022

ويمكن للراغبين في معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2022، الدخول على البوابة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات، من هنـــا، لمعرفة قيمة الفاتورة وتحديد كيفية السداد سواء عبر بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس

ولمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، يجب اتباع الآتي:

الدخول على البوابة الرسمية للشركة أو الضغط على الرابط من هنـــا

سيطلب منك إدخال بعض البيانات والتي تتضمن الآتي: كود المنطقة ورقم الهاتف، قم بكتابتهم.

بعدها سيكون عليك النقر على «اظهر الفواتير».

ستعرض أمامك قيمة فواتير التليفون الأرضي المستحقة.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات أمام عملائها إمكانية سداد الفواتير بأكثر من طريقة منها بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

سداد فاتورة تليفون الأرضي لشهر مارس

بعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون، سوف يظهر أسفل الشاشة أيقونة «اختر للسداد» قم بالضغط عليها.

سوف يجرى فتح علامة تبويب جديدة، لاستكمال بيانات السداد، سيطلب إدخال البريد الالكتروني الخاص بك، والضغط على «سدد».

سيطلب منك الضغط على السداد إما بالفيزا أو الماستر كارد وإدخال البيانات بالكامل، وفي النهاية الضغط على «دفع».

وتكون قيمة فاتورة لتليفون إما شهرية أو ربع سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل، وتسدد فاتورة التليفون الأرضي بنظام الشهري، في اليوم الـ15 من كل شهر، ويكون هناك فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر التالي، بعدها تضاف لقيمة الفاتورة غرامة، وفي الشهر التالي تتوقف خدمة الاتصال ويصبح الهاتف استقبال فقط، وفي الشهر التالي تقطع الخدمة نهائيًا.