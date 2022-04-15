«الرى»: تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى.. وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أملاك الدولة

تابع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الوزارة اليوم مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى، وموقف تطبيقات المتابعة التى قام مهندسو الوزارة بإنشائها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

وصرح «عبدالعاطى» بأنه وفى إطار رؤية «مصر ٢٠٣٠» وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة فى البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.

وأضاف أنه يجرى حالياً حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليه، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضى غير المستغلة والمبانى الإدارية بالوجهين البحرى والقبلى.

وأشار إلى أنه ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكّن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد (٤٠٨) مخازن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (٤٥٠) مستخدماً على مستوى جميع جهات الوزارة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة فى أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسى النواب والشيوخ وذلك للمساهمة فى سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.

«عبدالعاطى»: تصميم برنامج لميكنة الأعمال.. وتطبيقات لحصر بيانات الترع وأعمال التأهيل والرى الحديث والجزر والمراسى النهرية والتعديات على النيل

كما تم إعداد تطبيقات أخرى، مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر عدد «(٧٧٣٨) «ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر فى زمام ٢١٣ هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع)، وتسجيل بيانات حوالى ٩٠٠٠ كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الإدارة)، وكذا حصر زمام أكثر من ١٫٣٥٠ مليون فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام - نوع الأرض - نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).

ومنظومة أخرى لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر عدد (٥٢٦) جزيرة نيلية، وعدد (٣٧٣) مرسى نهرياً (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالى عدد ١٥٧٤٥ مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها)، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضى الزراعية، حيث تم إدخال بيانات حوالى ١٣٣٣٤ مخالفة (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى)، وما يقرب من ٨٣ ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى ٧٠٠٠ فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).

وكذلك منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات عدد (١١٨) مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط)، وعدد ١١٤١ منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من ١٠٠ مليون متر مكعب، وعدد (٤٣) منشأ جارٍ تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من ٥٠ مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر عدد (٢٨٢) من آبار المراقبة، وعدد حوالى ٥٥ ألف بئر إنتاجية (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص). ومنظومة لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لعدد (٦٩٦) محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار)، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر عدد (٦٧٢) مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).

ووجّه «عبدالعاطى» بضرورة الاستمرار فى تطوير هذه التطبيقات الهامة، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.