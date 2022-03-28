«الرى»: رفع الأعمال المساحية لـ٣٢٢٤ موقعاً بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس على منوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، مساهمة الهيئة المصرية العامة للمساحة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة» لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة، حيث انتهت الهيئة من تنفيذ ٣٢٢٤ موقعاً بالمحافظات.

وقال «عبدالعاطى» إن الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية لـ٢٢٣ مدينة و٤٢٠٠ قرية و٢٥٠٨٣ من الكفور والعزب والنجوع على ٤ مراحل، تم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى وجارٍ الإعداد للبدء فى المرحلة الرابعة، وتشارك فى أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لـ٦٠ ألف طلب وتدقيق إحداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه. وأضاف أن الهيئة قامت بحصر أملاك بعض الجهات مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد، وأملاك عدد من المحافظات، كما قامت بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، وإعداد ٩٤ «أطلس» تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢.

وقامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى ٤٢ محطة ثابتة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقية X-Y بدقة عالية، وذلك فى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية فى مجال الرصد باستخدام الأقمار الصناعية.