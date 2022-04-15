خط ساخن وواتساب للإبلاغ عن أي سائق يرفع الأجرة بعد تحريك سعر البنزين
كتب:
رحاب عبدالراضي
09:08 م | الجمعة 15 أبريل 2022
أجرة الركوب وسعر البنزين
تداول الكثيرون الأخبار عن ارتفاع أجرة المواصلات، عقب تحريك سعر البنزين اليوم مع تثبيت سعر السولار، وبات التساؤل الأكثر انتشارا ماذا سيحدث في أجرة الركوب واستقلال المواصلات الخاصة والنقل العام، وهو ما علقت عليه التنمية المحلية ووزارة النقل مؤكدة أنه لا تغيير في أسعار المواصلات خلال الفترة الحالية.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي زيادة بالنسبة للسرفيس والنقل العام وخطوط المواصلات الداخلية والخارجية، نظرا لأن أسعار السولار ثابتة والتي تعتبر وقود السرفيس والميكروباص والنقل الأجرة، والذي تغير هو سعر البنزين فقط، مشددا على أن أى زيادة في الأجرة سيتم مواجهتها بمنتهى الحزم من قبل مؤسسات الدولة.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، كيفية التواصل مع الجهات للإبلاغ عن السائق الذي يقوم برفع أجرة الركوب في وسائل النقل المختلفة.
كيفية الإبلاغ عن السائق الذي يرفع الأجرة
تم تخصيص خط ساخن من قبل وزارة التنمية المحلية، يكون متاحا أمام المواطنين في كافة الأماكن للإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة الركوب وهو «15330».
كما خصص جهاز حماية المستهلك عدة أرقام وخط ساخن وهي كما يلي:
الخط الساخن 19588
رقم واتس آب 01281661880
33055796
33055795
33055768
33055797
33055762
33055765
أرقام طوارئ وزارة التموين
الخط الساخن 19280
27948224
27944338
27948184
27958481
إجراءات الحكومة
واتخذت وزارة التنمية المحلية خلال الساعات الماضية عدة قرارات لمواجهة التلاعب بعد تحريك سعر البنزين، وشددت على رؤساء الأحياء والمدن وجهاز السرفيس بوضع ملصقات في المواقف وإلزام سيارات النقل الجماعي بوضع ملصق التعريفة حتى لا يتم التلاعب بالأجرة.
كما ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين في الشوارع حال استقلالهم المواصلات العامة أو الخاصة، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة سواء زيادة تعريفة الركوب - أجرة المواصلات لاتخاذ اللازم حيالهم.