سعر فتحة عداد أوبر وكريم بعد تحريك أسعار البنزين.. تعرف عليه

أبقت شركات النقل التشاركي الذكي على سعر فتحة العداد «أوبر وكريم»، بعد تحريك أسعار البنزين، وذلك بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود تحريك سعر البنزين 25 قرشا، والإبقاء على أسعار السولار.

سعر فتحة العداد أوبر وكريم بعد تحريك أسعار البنزين

سعر فتحة العداد أوبر وكريم بعد تحريك أسعار البنزين، لم تتغير حتى الآن، وقالت الشركات إنها تدرس حاليا رفع أسعار الخدمة، وذلك بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي تحريك أسعار البنزين والإبقاء على أسعار السولار.

ولم يتم تغيير الأسعار حتى الآن حيث جاءت أسعار رحلات أوبر، تعريفة فتح العداد في خدمة «أوبر إكس» بالقاهرة من 7.25 جنيه إلى 7.50 جنيه، وسعر الكيلو متر الواحد من 270 قرشا إلى 285 قرشا وسعر دقيقة الانتظار من 40 إلى 42 قرشا مع تثبت السعر الأدنى للرحلة عند 12 جنيها.

كما قررت الشركة توحيد أسعار خدمتي كونكت وسكوتر لتصبح تعريفة بداية الرحلة 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات وسعر الكيلو المتر 175 قرشا، بينما يبلغ سعر دقيقة الانتظار 35 قرشا، والسعر الأدنى للرحلات في الخدمتين هو 6 جنيهات.

أسعار البنزين الجديدة

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع الحالي «أبريل / يونيه 2022»، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتي 7,50 جنيه للتر بنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.