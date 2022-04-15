محطات الوقود تبدأ بيع البنزين بالأسعار الجديدة

بدأت محطات تموين السيارات بالوقود في العمل وبيع البنزين بالأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة البترول، في التاسعة صباح اليوم، وفق قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، حيث يتم البيع بالأسعار الجديدة، والتي أعلنت عنها اللجنة بزيادة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بتعديل الأسعار الحالية للربع الأخير من العام المالي الحالي.

وسيتم العمل بالأسعار الجديدة كالآتي:

7.50 جنيه للتر البنزين 80

8.75 جنيه للتر البنزين 92.

9.75 جنيه للتر البنزين 95.

وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 4600 جنيه للطن، وتثبيته للصناعات الغذائية ولشركات إنتاج الكهرباء.

آلية تسعير الوقود

ويتم تحديد أسعار البنزين الجديدة وفق عدة ركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وللدولة، وهو ما يسمى بـ«آلية تسعير الوقود»، حيث إن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف العملات الجنبية، بجانب تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

وتعمل هذه الآلية على تعديل الأسعار كل 3 أشهر أي بشكل ربع سنوي، كما يتم تغيير الأسعار سواء بالارتفاع أو الخفض بنسبة 10% أو التثبيت.

تحديد أسعار الوقود المحلية

وتتم عملية التسعير التلقائي من خلال لجنة تعمل على تحديد أسعار الوقود المحلية، وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد، حيث تتكون اللجنة من ممثلين من وزارة المالية والبترول وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء.