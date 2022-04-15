أشرف الفيل لـ«حكم عقلك»: لا يجوز استخدام برامج تركيب الصوت على الصورة

أجاب الدكتور أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يشغل كثير من الناس، وهو حكم الدين في وسائل التواصل الاجتماعي مثل «كلوب هاوس» و«الفيسبوك» و«التيك توك»، موضحًا أن الأصل في الإنسان أن يكون مثل النحلة يقف على الزهور ينتقي منها ما يناسبه وينتج العسل.

السوشيال ميديا والانحلال الأخلاقي

وأوضح «الفيل»، خلال استضافته ببرنامج «حكم عقلك» المذاع على تلفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان، أن «السوشيال ميديا» منقسمة إلى قسمين أرض حسنة وأرض قذرة، والإنسان مخير أن يكون مثل النحلة فيقف على الأرض الحسنة أو كالذبابة فيقف على الأرض القذرة، لافتًا إلى أنه لا يجوز التواصل عبر الغرف الصوتية بين ناس لا يعرفون بعضهم البعض، ويتحدث ولد مع بنت أو مجموعة من البنات مع مجموعة من الشباب، وذلك يؤدي إلى نوع من أنواع الانحلال الأخلاقي.

وأشار «الفيل» إلى أنه من الممكن أن تختلط بفتاة على خلق بغيرها، وتلتقط منها ألفاظ بذيئة وتنفذها وتتناولها، مطالبًا بالحذر من وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نكون كالنحلة لا نقف إلا على كل زهرة طيبة وجميلة وما ينفع، ونتجنب ما يضرنا.

حكم الدين في برامج تركيب الصوت على الصورة

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف: «هناك بعض برامج السوشيال ميديا يقوم فيها الشخص بتركيب صورته على صوت شخص آخر، وهو نوع من التزييف ولا يجوز وإن كان المقصود به الضحك، فلا نريد أن نستخدم وسائل التواصل فيما يضيع أوقاتنا وأخلاقنا وأعمالنا وأموالنا، لأن النبي قال في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فلا نضيعهما في متابعة هذه الأشياء».