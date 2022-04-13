«حكم عقلك» يكشف حكم الدين في الاختلاط بين الرجل والمرأة بـ«الجيم»

أجاب الدكتور أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد بشأن حكم الدين في تدريب البنات مع الأولاد في صالات الرياضة «الجيم»، موضحا أن الشرع يمنع ويحرم ذلك، لأنه لون من ألوان الاختلاط المحرم.

وأوضح «الفيل»، خلال استضافته ببرنامج «حكم عقلك» المذاع على تليفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان، أن الفتاة حينما تمارس التمارين الرياضية، يصبح جميع جسدها ظاهرا للعيان، «ملابسها هتكون ضيقة وقت التمرين، وهو ما نهى عنه الشرع الكريم».

النهي عن الاختلاط واعتباره فعل محرم

وأشار «الفيل»، إلى أن الشاب أثناء التمرين سينظر إلى عورة الفتاة التي تتمرن بجانبه، وهي كذلك ستنظر إليه أثناء تمرينه، لذلك جاء النهي عن الاختلاط في ذلك، واعتباره فعل محرم، ولا يجوز للبنت أن تتمرن في صالة مشتركة مع الرجال، ولا ينبغي للرجل أن يتمرن مع سيدات، ويجب على كل منهما أن يتمرن في مكان منفصل.

الاختلاط في صالات الرياضة سيؤدي للخلوة

أضاف أجاب الدكتور أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الاختلاط في صالات الرياضة، سيؤدي للخلوة وإلى إطلاق العنان للنظر، «المدرب هيبص على البنت اللى بيمرنها، وطبيعي إنه يشتهى المرأة، لذلك سميت تلك الأمور بالعورة، وهي ما تعني الخلل، وهو أمر لا يجوز فعله والله أعلى وأعلم».