عالم أزهري لـ«تلفزيون الوطن»: الحجاب فرض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

قال الدكتور أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك الكثير من السيدات والفتايات اللاتي يسألن عن حكم ارتداء السيدة للحجاب في رمضان ثم تتخلى عنه بعد رمضان، لافتا إلى أن الحجاب هو فرض على كل سيدة مسلمة، وأمر الله أن تستر السيدة شعرها ورقبتها وصدرها: «الحجاب فرض، وثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم».

الفيل: عدم ارتداء الحجاب «أثم»

وأضاف «الفيل» خلال تقديمه لبرنامجه «حكم عقلك»، والمذاع على «تلفزيون الوطن»، أنه وبالنسبة للسيدة التي لا ترتدي الحجاب خلال شهر رمضان ولكنها تصوم وتصلي فقد وقعت في الإثم، ويجب عليها تكرار المحاولة حتى ترتدي الحجاب وتلتزم به، «لو جت في رمضان ولبست الحجاب يبقى جزاها الله خيرا وصيامها وصلاتها وأمورها صحيحة».

الفيل: ارتداء الحجاب في رمضان تقرب إلى الله بالعبادة

وأوضح أنها وبذلك تكون قد تقربت إلى الله بعباداتها، وبعد رمضان لا يجوز لها خلع الحجاب لأن بذلك لن يحسب لها ارتداء الحجاب في شهر رمضان: «مش هينفع تخلع الحجاب، ومش هيتحسب ليها إنها كانت لابسة الحجاب في رمضان، إذا كان عندها هدف ومقصد خلع الحجاب يوم العيد، والحجاب مش إيشارب ولكنه شيء في قلب البنت والمرأة ويحجبها عن المعصية والباطل والشيطان».